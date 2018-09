Mei Li Vos kandidaat-lijsttrekker PvdA Eerste Kamer

Mei Li Vos ontkent dat ze een politieke junkie is na 2849 dagen Tweede Kamerlidmaatschap. ,,Ik ben een idealist. Het is tijd om de sociaal-democratische successen te verdedigen. Daarbij kijken we naar de zekerheid op sociaal gebied en het recht.’’

Quote Ik ben van de inhoud. Ik ben een keurig net christe­lijk opgevoed meisje Mei Li Vos Dat kan alleen maar als de PvdA sterk uit de provinciale statenverkiezingen komt, stelt de nu 48-jarige Vos. Want de provinciale staten kiezen de Eerste Kamer.



Vos vloog vorig jaar uit de Tweede Kamer na een onfortuinlijke verkiezingsuitslag voor de PvdA na vijf jaar regeren. Eerder al moest haar partij zes van de veertien zetels in de senaat inleveren. Aan ambitie ontbreekt het de kandidaat-lijsttrekker niet: ,,We willen nu tien zetels.’’

Last resort

Senator zijn is een andere rol dan Tweede Kamerlid. ,,Het fijne van de Eerste Kamer is dat we wetsvoorstellen kunnen toetsen op uitvoerbaarheid en effecten. Door de strakke regeerakkoorden heeft de Tweede Kamer zich dat recht ontzegd. Premier Rutte kan heel dwingend zijn. Maar via de Eerste Kamer komt de samenleving weer terug. Wij zijn een last resort.’’

Vos denkt niet dat ze in slaap valt in de stoffige senaat, waar veel oude heren politiek bedrijven naast hun hoofdbaan. ,,Ik kan het heel goed vinden met oude mannen! Ik verheug me erop om het op een fijne en beschaafde manier verschrikkelijk oneens te zijn met iemand als VVD’er Johan Remkes.’’

Schopstoel

Fractievoorzitter zijn van de PvdA in de Eerste Kamer is niet zonder risico’s. De laatste kabinetsperiode bleek de functie een schopstoel. Zowel Marleen Barth als Andries Postema verdwenen als fractievoorzitter. ,,Dat kwam door dingen die ze deden of nalieten. Daar ben ik niet bang voor. Daarvóór is altijd heel rustig geweest.’’

Het derde kabinet Rutte kan constructieve oppositie tegemoetzien. ,,Zolang het de vrijheid vergroot en de eerlijke verdeling. Het hangt helemaal van het kabinet af. Als ze met een slecht voorstel komen, is dat niet mijn probleem.’’