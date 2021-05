Net als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 431. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Mei 2021 zal de boeken ingaan als maand dat we ons leven terugkregen. Wat grappig is, want we zijn net voorbij de herdenking van de historische (bevrijdings)maand van 1945. Een aardige lezer, die wist dat ik een liefhebber van oude reisgidsen ben, stuurde me een leuk boekje daarover.



Het heet All About Amsterdam. Als u niet van de grachtengordel houdt, toch even doorlezen. Het gidsje dateert uit 1945 en toen ik het doorbladerde ging er echt een luikje open naar een stukje verleden, waar ik nooit bij stil had gestaan. In je hoofd heb je de oorlog, de bevrijding en dan worstelt Nederland zich naar een nieuwe toekomst.

Maar er was een klein tijdslot, direct na de meidagen van ’45, dat de bevrijders nog in Nederland waren. Dit gidsje is speciaal gemaakt voor het verlof (special leave) van de Amerikaanse en Canadese militairen in de hoofdstad. Bij het doorbladeren zie je ze daar toch even rondlopen.

De auteurs bedanken de militairen dat ze de stad voor vernietiging hebben behoed. We moeten de gids zien als dankjewel. ‘We zullen dit nooit vergeten.’ Volgt velerlei lof voor de bevrijders en dan de verontschuldiging dat al die Nederlanders hen maar steeds om sigaretten en tabak vragen. Maar ja, ‘Holland was een rokersparadijs dankzij de excellente tabak, die we uit onze overzeese gebiedsdelen haalden’.

Natuurlijk wordt de monumentale stad bezongen in schattige geschreven en getekende miniatuurtjes, het Rembrandthuis, de Schreierstoren, de Westerkerk. En dan de Amsterdammer zelf. Dat is, wordt de militairen verteld, ‘een mens met gevoel voor humor, een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en op zijn vrijheden gesteld. Hij houdt van bloemen.’ ’t Is wel een typetje: ‘Als er een aan de gracht in het water gaat staren, zullen in korte tijd honderd anderen hem volgen.’

Quote

Niet verrassend: in de gids is een kroegentocht uitgezet. ‘Er mag dan nog niet genoeg bier zijn’, maar in proeflokalen kan de militair aan zijn trekken komen. Hij krijgt uitgelegd wat een ‘borrel’ is en hoe hij die, bijvoorbeeld bij Wynand Fockinck moet drinken: ‘Biting the top off, door voorover te buigen en aan het glas te nippen zonder de handen te gebruiken. Zo toon je je een kenner.’

Andere tijden, mensen. En toch ook een heel klein beetje van nu. Want als ik eraan denk, een land dat weer op gang komt... Ik zeg: Proost! En nippen zonder handen.

