Megaboete dreigt voor horecabaas door gedrag schaatsgekke klanten: ‘Echt onbegrijpelijk’

UPDATE Schaatsen, waar kan het vrijdag wel of niet? ‘Blijf in je eigen woonplaats’

13:18 Waar kun je vrijdag schaatsen? Op open plassen, sloten en rivierwater is het gevaarlijk, maar op de vooraf aangelegde, ondiepe banen kun je wel terecht. In de meeste gevallen moet je dan wel lid zijn van de ijsclub, of, zoals in Hardinxveld, ter plekke lid worden. ‘Schaats in je eigen woonplaats, roepen de gemeenten intussen op.’