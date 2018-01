Megaboete door loktiener voor Zeeuwse supermarkt wordt verscheurd

Loktieners

Het gebruik van loktieners in het naleven van de leeftijdsgrens van alcoholverkoop door ondernemers is al jaren onderwerp van discussie. Een boete die werd uitgeschreven aan het Utrechtse Café van Henk Westbroek werd eerder ook al kwijtgescholden. Dit gebeurde omdat het inzetten van 'loktieners' in cafés juridisch niet gegrond bleek. De gemeente Utrecht liet toen het volgende weten: ,,We hebben juristen er naar laten kijken en het blijkt dat we minderjarigen niet mogen inzetten. Als ze alcohol kopen in cafés zijn ze zelf namelijk ook strafbaar. In feite vragen we mensen om iets te doen wat niet mag." Bij supermarkten speelt dat niet: jongeren mogen daar wel alcohol kopen, maar winkels mogen het niet verkopen.