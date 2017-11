Mega-controle op verstekelingen groot aantal snelwegen nabij Duitse grens

De controle draagt de naam Korridorfahdung en wordt twee keer per jaar gehouden. Controleurs pikken regelmatig auto's uit de wachtende rij. Aan de grens op de A12 is een lange file richting Nederland ontstaan door de controle. Er is een rijstrook dicht, verkeer moet over de parkeerplaats. De controle is om 17.00 uur begonnen en duurt naar verwachting tot middernacht.