'Meeste sekswerkers ervaren vorm van geweld'

Zware mishandeling

Van de ondervraagden geeft 78 procent aan seksueel geweld te hebben meegemaakt. Zo'n 60 procent zegt ook te kampen te hebben gehad met fysiek geweld, variërend van aan de haren trekken tot zware mishandeling. Daarnaast meldde 58 procent financieel-economisch geweld te hebben meegemaakt, wat uiteenliep van klanten die stelen of niet betalen tot geweigerd worden bij bank of verzekering vanwege het werk.

Massagesalons

Sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000 is prostitutie legaal, maar wel vergunningsplichtig. Sekswerkers die werken buiten het vergunde circuit lopen aanzienlijk meer risico op geweld. Massagesalons en hotelkamers zijn het onveiligst. Werken in een privéhuis of achter het raam is juist veiliger.