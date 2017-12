Meeste scholen betalen stakers gewoon uit

Bij de eerste landelijke staking begin oktober betaalden ook vrijwel alle scholen het salaris door. AOb ziet nu wel een toename van scholen die loon inhouden voor de niet gewerkte dag.



De stakers die bij een vakbond zoals CNV en AOb zijn aangesloten hebben in zo'n geval recht op een stakingsvergoeding van 61 euro belastingvrij per dag. Ook leerkrachten die zich nu nog aanmelden als lid komen voor zo'n uitkering in aanmerking. In het onderwijs is zo'n 60 procent van de werknemers aangesloten bij een vakbond. ,,De organisatiegraad is vrij hoog", zegt Robert Sikkes van de AOb.

Het ministerie van Onderwijs kort de scholen niet vanwege de stakingen, zeggen de vakbonden.



Aan de nieuwe staking doet het merendeel van de 60.000 meesters en juffen mee, schatten CNV Onderwijs en AOb in. De bonden hebben het werk van de stakers besmet verklaard. Dat betekent dat niet-stakers alleen uit vrije wil het werk van de stakers hoeven over te nemen. Daarnaast mogen scholen geen invallers inhuren via het uitzendbureau.