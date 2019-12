Meeste Hudson’s Bay filialen vandaag al dicht na succesvolle uitverkoop

Het filiaal in Utrecht was op 8 december de eerste Hudson's Bay die sloot. Dit weekend volgden onder meer de filialen in Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden en Tilburg. Het personeel hing daarop een flyer met ‘Hudson's Bye’ op de voordeur. In Leiden konden shoppers zaterdagmiddag rond vijf uur door de ramen zien hoe het personeel op de begane grond een kring vormde en werd toegesproken door hun baas.



Vandaag openden alleen de filialen in Breda en de Amsterdamse Kalverpassage nog hun deuren. Op last van het Amsterdamse gerechtshof mogen zij niet sluiten. Niet alleen de verhuurder van het vastgoed, die over harde huurgaranties beschikken, maar ook winkeliers rond de panden in Amsterdam en Breda hebben er groot belang bij dat de warenhuizen openblijven, oordeelde het hof. De winkels moeten respectievelijk tot 31 augustus 2022 en 2021 open blijven. Desalniettemin zou Breda vandaag toch sluiten.