Meeste dierentuinen gewoon open, maar met virusmaatregelen voor mens én dier

Blijdorp coronavrij

Ook Diergaarde Blijdorp is open. ,,Het park is 28 hectare groot en de bezoekers kunnen zich goed verspreiden", aldus de Rotterdamse dierentuin. Op dit moment is Blijdorp coronavrij en om dat zo te houden, worden activiteiten waarbij groepsvorming onvermijdelijk is gestopt en worden gebouwen waar groepsvorming ook niet uit te sluiten is gesloten. Ook activiteiten waarbij mensen in nauw contact kunnen komen met medewerkers of andere bezoekers, zoals schminken en verzorgerspraatjes, zijn opgeschort. Medewerkers werken daarnaast thuis indien mogelijk, de overige medewerkers werken in kleine, gescheiden deelteams.

Voorzorgsmaatregelen

Burgers' Zoo in Arnhem blijft eveneens tot nader order open. ,,We beschikken over een ruim opgezet park, van 45 hectare groot. Bezoekers kunnen verspreid rondlopen en we hebben voorzorgsmaatregelen genomen voor mens en dier.”



De binnenspeeltuin Kids Jungle is wel gesloten en het restaurant is maar via één ingang toegankelijk, zodat in de gaten kan worden gehouden of er niet meer dan honderd mensen tegelijk binnen zijn. Verder is er een groot congrescentrum, waar alle activiteiten waar meer dan honderd mensen op afkomen zijn afgezegd.



Bij Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn alle looproutes in de buitenlucht geopend, evenals de dierverblijven en speellocaties buiten. Alle overdekte en afgesloten dierverblijven en speellocaties, zoals het aquarium, Gorilla Adventure en het Afrikahuis, zijn gesloten. Het dagprogramma met theatershows, voedermomenten en parkentertainment komen te vervallen. Ook zijn verschillende horecalocaties gesloten.