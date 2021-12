Meerderheid raad Zeewolde voor komst omstreden datacenter Facebook

Tegenstanders

Dat de gemeenteraad van Zeewolde voor wijziging van het bestemmingsplan is, betekent niet dat Meta kan gaan bouwen. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van een deel van de benodigde grond en heeft duurzaamheidseisen gesteld aan het gebruik ervan na een eventuele verkoop. Over die eisen gaan gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf de komende weken in gesprek, liet die laatste partij eerder weten.

Een woordvoerder van Meta laat weten blij te zijn met de goedkeuring van het bestemmingsplan voor industrieterrein Trekkersveld IV door de gemeenteraad. ,,De selectie en ontwikkeling van een datacenterlocatie is een meerjarig proces waarbij rekening wordt gehouden met veel verschillende factoren. Daarbij volgen we de procedures die van toepassing zijn op de plek waarin we overwegen te investeren. We willen benadrukken dat, hoewel de uitkomst van de stemming positief is, er nog steeds veel werk verricht moet worden voordat een investeringsbeslissing kan worden genomen. De komende periode blijven we in gesprek met de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden.’’