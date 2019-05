Meerderheid Nederlanders: verbied roken op kinderrijke plekken

‘Wie weg is, is gezien’: Amber Alerts voortaan ook te zien op 300 pinautoma­ten

9:17 Op zo'n 300 pinautomaten in Nederland zijn voortaan waarschuwingen over ontvoerde of vermiste kinderen via Amber Alerts en Vermist Kind Alerts te zien. Een woordvoerder van Ambert Alert zegt dat Nederland het eerste land ter wereld is waar banken hun betaalautomaten ter beschikking stellen voor het opsporen van vermiste kinderen.