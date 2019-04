Meerdere jongeren neergestoken op straat in Hoofddorp

Update Inzitten­den uit bij Hilversum in boom gevlogen vliegtuig­je gehaald

15:36 Een éénmotorig vliegtuig met twee inzittenden is vanmiddag neergestort op een defensieterrein in Hilversum. Het vliegtuigje, dat brandstof lekt, hangt in een boom. ,,Het is een bizar plaatje”, zegt een woordvoerder van de brandweer Gooi- en Vechtstreek. Beide inzittenden zijn inmiddels bevrijd uit vliegtuigje.