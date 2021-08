Meerdere getuigen gehoord over dodelijke mishandeling Mallorca

De politie heeft in Nederland meerdere getuigen gehoord over de fatale mishandeling op 14 juli aan het strand van Palma de Mallorca, waardoor de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen om het leven kwam. Onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bevestigt dat het slachtoffer om het leven is gekomen door geweld.

Sommige getuigen hebben zichzelf bij de politie gemeld. Binnenkort worden nog meer getuigen gehoord, stelt het Openbaar Ministerie. ,,De hulp van de getuigen is erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat de toedracht van het geweld was en wie zich schuldig hebben gemaakt aan het geweld. Op beelden is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat er meerdere Nederlands spreken.”

Politie en OM roepen deze omstanders nogmaals op zich te melden. Het OM maakt later deze week meer bekend over de Mallorcazaak, waarbij meerdere verdachten in beeld zijn.

‘Zomaar aangevallen’

Dertien jongeren gingen in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf aan het strand en vielen ook een groepje van vijf landgenoten aan. Het slachtoffer uit Waddinxveen werd tegen het hoofd geschopt. Hij overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen. De aanleiding van de vechtpartij is onduidelijk. Volgens de Spaanse politie op Mallorca viel de groep zomaar toeristen aan.

De politie wilde de groep aanhouden in een vakantiewoning vlakbij Palma, maar twaalf van de dertien verdachten bleken spoorslags terug naar Nederland te zijn gevlogen. Een van de jongens uit de groep bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren. Hij werd uiteindelijk opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar werd daarna weer vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.

Voor zover bekend, heeft de politie tot nu toe negen van de jongeren in beeld als verdachten. Het zou gaan om jonge jongens van vermoedelijk 18 tot en met 20 jaar uit Hilversum en Bussum.

Hetze

Vorige week beet het Openbaar Ministerie nog van zich af in de zaak. Het reageerde op de hetze tegen een officier van justitie. Op sociale media werd de indruk gewekt dat ze de moeder zou zijn van één van de verdachte jongeren. Klinkklare onzin, aldus justitie. ,,Het OM vindt het buitengewoon kwalijk dat op internet wilde en onjuiste verhalen rondgaan waarin wordt beweerd dat de moeder van een van de verdachten officier van justitie is. Ook is er geen sprake van dat ‘rijke ouders’ het OM hebben verzocht de zaak over te nemen van de Spanjaarden.”

Later sprak hoofdofficier Rutger Jeuken van het parket Midden-Nederland in actualiteitenprogramma OP1 ook schande van GeenStijl, dat de namen van de vermeende dadergroep online zette, volgens voorman Bart Nijman op BNR uit ‘een breder gevoel van chagrijn dat deze jongens gewoon vrij lopen terwijl het OM precies weet wie het zijn en wie er bij die groep horen’.

,,Wat we op die site (red. GeenStijl) hebben gezien met aannames die mensen doen en halve acties die al ondernomen worden, foto’s die worden gezocht, adressen worden gezocht, namen worden gezocht. Mensen weten echt niet wat de zaak inhoudt. Daar zijn we zeker boos over”, vertelde Jeuken.