Meerdere doden en zwaargewonden na ernstig ongeval met zes auto's bij Borger

COC wil nog dit jaar verbod op ‘homogene­zing’: ‘We hebben lang genoeg gewacht’

29 mei COC Nederland wil dat er nog dit jaar een wettelijk verbod komt op zogenaamde ‘homogenezing’. De belangenorganisatie wil niet wachten op de resultaten van een nieuw onderzoek, dat pas in 2022 klaar is. Andere landen hebben al een wettelijk verbod of werken eraan, zegt het COC. ‘Deze kwakzalverij mag niet langer getolereerd worden.’