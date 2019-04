Meerdere bofbesmettingen bij Utrechtse studenten

Op dit moment zijn er bofgevallen bekend in drie Utrechtse studentenhuizen. In totaal zijn er acht ziektegevallen. Bij vijf studenten staat vast dat ze besmet zijn geraakt, bij drie andere studenten is het waarschijnlijk dat ze het bofvirus hebben opgelopen. Bij de zieken is nagevraagd of ze andere mensen hebben gezien met vergelijkbare klachten, welke studie ze deden, of ze bij een vereniging zitten en of ze hebben deelgenomen aan bepaalde activiteiten. Uit dat onderzoek bleek geen duidelijke gemeenschappelijke bron.

Bofvirus

De bof is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het bofvirus. De ziekte begint vaak met griepachtige verschijnselen, die gevolgd kunnen worden door een ontsteking van de speekselklieren. Hierdoor ontstaat een zwelling van de wang of hals. De meeste patiënten herstellen binnen een week. In enkele gevallen kunnen complicaties als gehoorschade optreden.

De bof is erg besmettelijk. Besmetting vindt plaats van mens op mens door bijvoorbeeld hoesten of niezen. Het virus kan door een patiënt worden overgedragen vijf dagen voor dat de ziekteverschijnselen beginnen, tot ruim een week daarna. Het is dan ook niet vreemd dat het virus juist studenten, die dicht op elkaar leven, in zijn greep houdt.

Binnen de regio Utrecht was het aantal besmettingen op jaarbasis nihil. Vanaf maart liep het aantal besmettingen op. Op regionaal niveau is er echter geen structurele toename door de jaren heen te zien. De laatste grote uitbraak was van 2009 tot 2011 in bijna alle Nederlandse studentensteden.