Meer verzekeraars schrappen fatbikes, ook Urban Arrow-bakfietsen kunnen niet meer verzekerd worden

verhaal van agent Hoe een gezellige wielerrace in seconden omslaat in geweldsex­plo­sie: ‘Geen ontkomen aan’

Als wild rondstampende olifanten gingen vechtersbazen zondag tekeer bij een wielerevenement in Etten-Leur. De ‘absurde geweldsexplosie’ laat diepe sporen na bij de Brabantse politie. En in het bijzonder bij een agent die letterlijk moest vechten om er ongeschonden uit te komen. Drie agenten raakten gewond. Hier hun verhaal. ,,Het voelde als een orkaan: we werden erin meegesleurd.”