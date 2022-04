Meer verkeersslachtoffers met zwaar letsel, vaak oudere fietsers

Hartverwar­mend: blinde 8-jarige Pleun rent IJsselloop met vriendje Vigo (7): ‘Hij cijferde zichzelf weg voor haar’

Hand in hand over de finish: Pleun Janssen (8) is blind, toch deed ze gisteren mee aan de IJsselloop in Deventer, mede dankzij haar vriendje Vigo Oosterveld (7). En niet alleen zij, maar hun hele klas liep mee. Op de regenboogsokken van Pleun. Dat Vigo en Pleun bijna laatste werden, kon het tweetal niets schelen.

