Meer vallende sterren aan de hemel door meteorenzwerm komende week

De Perseïden is een van de actievere zwermen die we op aarde kunnen zien. Met 214.000 kilometer per uur dringen stukjes ruimtesteen, afkomstig van de komeet Swift-Tuttle, de dampkring binnen. Bij dat binnendringen verbranden de stukjes steen, wat een licht spoor aan de hemel oplevert.

Volgende week zaterdag, om 08.00 uur, schieten de meeste meteoren voorbij, meldt Weerplaza. Zouden alle omstandigheden perfect zijn, dan konden we wel 80 meteoren per uur verwachten. Helaas voor ons is het om 08.00 uur al licht. Het beste moment om de Perseïden te spotten is rond 04.45 uur in de ochtend. Dan razen mogelijk 15 tot 20 vallende sterren voorbij.

Het waarnemen van de vallende sterren wordt nog moeilijker door bijlicht van de volle maan die net geweest is. Op de dagen voor en na het piekmoment zijn er ook meteoren te zien, maar dit zullen er wel een stuk minder zijn. Aan het weer zal het komende week in ieder geval niet liggen. De kans op bewolking de komende nachten is vrij klein, melden de meteorologen.