Meer uitgevallen en vertraagde vluchten deze zomer

UPDATE Verdachten weigeren vaker onderzoek stoornis

18:17 Het aantal verdachten in het Pieter Baan Centrum dat weigert mee te werken aan onderzoek naar geestelijke stoornissen, is de afgelopen vijftien jaar flink toegenomen. Weigerde in 2002 nog 23 procent volledige medewerking, in 2017 was dat 43 procent.