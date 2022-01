‘Meer Nederlandse jihadisten betrokken bij misdaden tegen Jezidi's’

Meerdere Nederlandse jihadisten zijn betrokken geweest bij misdaden tegen Jezidi’s in Syrië en Irak. Dat stellen twee onderzoeksorganisaties die in de regio verklaringen van slachtoffers aan het verzamelen zijn.

Terreurgroep IS pleegde in 2014 genocide op het Jezidi-volk, dat in Noord-Irak woont. Duizenden mannen werden vermoord, vrouwen en kinderen werden meegenomen naar IS-gebied en daar tot slaaf gemaakt. Vrouwen werden stelselmatig verkracht, jongens werden ingezet als kindsoldaat.

Twee jaar geleden meldde deze site voor het eerst dat een Nederlandse jihadiste, Ojone I., betrokken was bij die misdaden. De Jezidi-vrouw Layla Taloo vertelde in een interview dat zij als slavin voor de Nederlandse het huishouden moest doen. Ook werd ze verkracht door de Deense echtgenoot van de Nederlandse.

Nu stellen twee (particuliere) commissies, tegenover het onderzoeksprogramma Argos, dat er meer verklaringen zijn. ,,Ik kan er inhoudelijk nog niets over zeggen, maar het gaat over meer dan één Nederlander", zegt Jela Keyany in het programma. Keyany werkt voor CIGE in Irak, een commissie die is opgezet door de lokale autoriteiten en een database heeft opgebouwd met de getuigenissen van duizenden Jezidi’s.

Quote We hebben contact met een aantal slachtof­fers en twee van hen hebben namen genoemd van hun daders. Nederland­se mannen en vrouwen. Hope Rikkelman, Jezidi Legal Network

Ook Hope Rikkelman, een medewerker van het Nederlandse Jezidi Legal Network, stelt dat er verklaringen zijn bijgekomen. ,,We hebben contact met een aantal slachtoffers en twee van hen hebben namen genoemd van hun daders. Nederlandse mannen en vrouwen. Zolang er onderzoek loopt delen we nog geen namen.”

Argos sprak ook met Layla Taloo. Zij herhaalt de beschuldiging aan het adres van de Nederlandse Ojone I. Ook zegt Taloo dat ze na het verhaal op deze site nooit benaderd is door de Nederlandse politie of het Openbaar Ministerie om een verklaring af te leggen. Voormalig minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken stelde eerder in een kamerbrief dat ‘Nederland inzet op het actief benaderen van de Jezidi-gemeenschap voor het vergaren van getuigenverklaringen die kunnen dienen als bewijslast in later te voeren procedures'.

Er zijn sinds 2012 zo'n driehonderd Nederlanders naar het strijdgebied in Syrië en Irak gereisd, 65 van hen zijn inmiddels teruggekeerd naar Nederland. Geen van hen is veroordeeld voor misdaden tegen de Jezidi's. Ojone I. ontsnapte vorig jaar uit een detentiekamp in Syrië en is nu spoorloos.

Argos is zaterdag om 14.00 uur te beluisteren op NPO Radio 1.

