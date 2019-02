Meer kinderen in buitenland achtergelaten

Follow The Money betrokken bij Deens megaschan­daal: ‘We zijn erin geluisd’

6 februari Het Nederlandse journalistieke onderzoeksplatform Follow The Money (FTM) is in Denemarken onderdeel geworden van een schandaal dat in een Netflix-serie niet zou misstaan. Een rapport dat FTM tegen betaling opstelde, blijkt door het Deense vervoersbedrijf Falck gebruikt te zijn in een lastercampagne om de Rotterdamse vervoerder Bios van de Deense markt weg te krijgen.