Meer Groningers overlijden vroegtijdig aan gevolgen van stress door aardbevingen

Ieder jaar sterven mogelijk zestien Groningers voortijdig aan de gevolgen van stress door de aardbevingen in het gebied en de gerelateerde schade. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

De zestien mensen (met een bandbreedte van 11 tot 21) zijn er aanzienlijk meer dan de geschatte vijf voortijdige sterfgevallen die tot nu toe bekend waren. De Rijksuniversiteit Groningen doet onder de noemer ‘Gronings Perspectief’ al jaren onderzoek naar de aardbevingen in het gebied en wat dat met mensen doet.

De Groningers die voortijdig overlijden hebben allemaal schade of meervoudige schade aan hun huis. Dat vertelt onderzoeksleider Tom Postmes in een podcast van de NOS over de gaswinning. Klachten zijn volgens Postmes soms zo heftig dat mensen ernstige schade aan de gezondheid oplopen.

Angststoornis en depressie

De schatting van het aantal voortijdige sterfgevallen is gemaakt na onderzoek van de GGD, die onderzoek deed naar hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren. Dat is in combinatie gebracht met kennis over de gevolgen daarvan voor sterfte op de langere termijn. Slechts een klein deel van de Groningers heeft ernstige stress door aardbevingsschade. Toch zijn er zo veel schadegevallen, dat duizenden mensen stressgerelateerde klachten hebben.

In sommige gevallen zijn die klachten zo heftig dat mensen een depressie of angststoornis ontwikkelen. Ook fysieke klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en maagproblemen zijn veelvoorkomend, licht Postmes toe. Volgens de onderzoekers leiden dergelijke klachten tot een licht verhoogd risico op overlijden, bijvoorbeeld door hart- en vaatziekten of door suïcide.

Dat in eerdere berichtgeving is uitgegaan van vijf voortijdige sterfgevallen ligt volgens Postmes in het feit dat eerder onderzoek de ondergrens aangaf. Dit keer zijn de cijfers een schatting van het gemiddelde.

