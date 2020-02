Meer files en Flitsmeister: politie deelt 900.000 minder snelheidsboetes uit in 2019

De bonnencijfers zijn vanmiddag door het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt. Van de 6,8 miljoen bonnen voor te hard rijden zijn 3,48 miljoen via flitspalen geconstateerd. Vorig jaar flitsten de palen nog ruim een half miljoen maal extra. Circa 1,8 miljoen automobilisten en motorrijders zijn in 2019 via een trajectcontrole op de bon geslingerd. Dat waren er in 2018 een kwart miljoen méér. Mobiele radarsets registreerden 1,4 miljoen snelheidsovertredingen. Dat zijn er beduidend minder (circa 156.000) dan het jaar ervoor. Het ministerie heeft geen sluitende verklaring voor de daling, maar noemt meerdere factoren: de florerende economie speelt mee, waardoor het veel drukker op de weg is en er meer files zijn . Maar ook de immense populariteit van waarschuwingsapp Flitsmeister speelt mee. Deze maken snelheidscontroles veel minder effectief. ,,Het is drukker op de wegen, waardoor (te) hard rijden minder mogelijk is,” schrijft Justitie en Veiligheid. ,,Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten zij waar de flitspalen en trajectcontroles staan. Hierdoor houden ze zich op die plekken beter aan de maximumsnelheid.” Ook wegwerkzaamheden vormen mogelijk een factor: een aantal trajectcontroles en flitspalen stonden hierdoor al dan niet tijdelijk uit.

Meer automobilisten aan de kant

Als andere verkeersovertredingen (oa door rood rijden en bellen met de mobiele telefoon) worden meegenomen dan deelde de politie vorig jaar in totaal 8.369.480 bonnen uit in 2019. Een jaar eerder waren dat er met 9.182.573 stuks nog 813.000 meer.



Dat het aantal snelheidsboetes harder daalde dan het totale gewone bonnen (900.0000 om ruim 800.000) komt doordat de politie anderzijds beduidend meer weggebruikers aan de kant zette: ruim een half miljoen (530.698 mensen) tegen 403.635 in 2018. De politie is intensiever gaan surveilleren op overtredingen als te hard rijden, negeren van een rood verkeerslicht en afleiding door bijvoorbeeld mobiele telefoons.



Dat laatste is merkbaar aan de stijging van het aantal prenten voor mobiel bellen: van 80.425 bekeuringen in 2018 naar 121.364 vorig jaar. Dit komt mede doordat mobiel bellen sinds juli ook voor fietsers verboden is en de maanden erna intensiever is gecontroleerd. Verder kunnen automobilisten sinds kort ook door slimme camera’s bellend worden gefotografeerd. Tot voor kort kon dat alleen door politiewagens.