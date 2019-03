Meer dan tweehonderd academici tekenen ‘anti-Baudetbrief’

update EOD doet onderzoek in herenhuis na bedreiging op stadhuis Zutphen

15:09 De politie heeft vrijdag een man aangehouden bij het stadhuis in Zutphen na bedreiging van ambtenaren. Na de bedreiging deed de politie samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoek in een herenhuis in Zutphen. In het herenhuis zijn meerdere huurappartementen. Waaronder die van de aangehouden man.