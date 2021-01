Meer dan helft van leraren op middelbare scholen geeft ondanks lockdown fysiek les

,,Iedereen gaat ervan uit dat er alleen nog online les wordt gegeven, maar hieruit blijkt dat de helft van de mensen in het voortgezet onderwijs nog gewoon fysiek lesgeeft. Een derde van die mensen maakt zich grote zorgen over hun veiligheid", stelt voorzitter Eugenie Stolk.

Anderhalve meter afstand

,,Dat kan niet als je 30 eindexamenkandidaten in een klas zet”, aldus Stolk. ,,Als ondertussen de adviezen van het OMT niet eenduidig zijn, maken mensen zich grote zorgen over hun veiligheid. We horen daar niets over en dat kan niet. We willen nu dat de minister daar echt iets over zegt en duidelijkheid geeft.”