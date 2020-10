Meer dan 30 bezoekers per dienst verwacht in kerken Staphorst en Barneveld

Update De Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst houdt zondag drie kerkdiensten waar ‘zeker’ 30 bezoekers zullen zitten. De kans dat het er veel meer zijn is groot, aldus de scriba zaterdagavond. De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum verklaarde eerder vandaag dat ze morgen ook meer dan 30 bezoekers per dienst toelaat.

Hoeveel bezoekers zullen worden toegelaten in Staphorst, moet blijken. De Hersteld Hervormde Gemeente wil geen maximum noemen. Voor de drie diensten worden gemeenteleden volgens een roosterindeling persoonlijk uitgenodigd. “Er zullen beduidend minder mensen zijn dan we hebben uitgenodigd. Veel mensen zitten in quarantaine of ze behoren tot de risicogroep”, aldus de scriba.

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gaf vrijdag het dringende advies om per locatie een maximum van dertig bezoekers per dienst aan te houden. Daarmee gaf de koepelorganisatie gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de landelijk geldende groepsgrootte voor één openbare ruimte na te leven.

De diensten in Staphorst vinden plaats verdeeld over drie gebouwen: de Dorpskerk zelf, de Leerkamer en het dienstgebouw en beginnen om 09.30, 14.00 en 19.00 uur. ,,We houden zondag niet één maar twee kerkbanken vrij, waardoor mensen uit verschillende huishoudens ruim drie meter van elkaar af zitten.”

Barneveld

Eerder op zaterdag meldde de Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum dat zondag maximaal 250 kerkgangers welkom zijn in de Rehobothkerk en dat zij de eredienst op een veilige en verantwoorde manier kunnen bijwonen. Hoeveel mensen er zondag in de Barneveldse kerk komen is nog onbekend. Volgens de woordvoerder kunnen 250 mensen de dienst op een veilige manier bijwonen. ,,Maar ik verwacht dat het er veel minder zullen zijn. Normaal gesproken hebben we 2000 zitplaatsen, we schalen nu substantieel af. We hebben een enorm kerkgebouw, waardoor eerder 2 meter afstand bewaard zal blijven dan 1,5 meter. En we geven het advies om mondkapjes te dragen”, aldus de woordvoerder.

De Gereformeerde Gemeente Barneveld-Centrum hield afgelopen zondag drie diensten, waar per keer 400 tot 450 mensen aanwezig waren. Eerder waren er driemaal 600 mensen in de kerk.

Volledig scherm De gereformeerde kerk in het centrum van Barneveld. © Google Street View

Erediensten op eerste plaats

Volgens de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) moeten de overheidsmaatregelen met het oog op de volksgezondheid ernstig worden genomen maar staat het belang van de zondagse erediensten ‘steeds’ op de eerste plaats. “Het samenkomen rond de prediking van Gods Woord is bijbels gezien van groot gewicht. We beseffen ook dat het bijvoorbeeld voor gezinnen zwaar valt om (nog vaker) thuis te moeten meeluisteren’’, luidt het in een mededeling op de website van het kerkgenootschap.

“Wat betreft de kerkdiensten worden de kerkenraden, al is het met pijn in het hart, het volgende geadviseerd: schaal het aantal kerkgangers nog verder af dan op de meeste plaatsen afgelopen zondag al is gedaan. Houd nauwkeurig de plaatselijke situatie in de gaten, alsmede het aantal besmettingen binnen de eigen kerkelijke gemeente. Een en ander kan ertoe leiden dat u zelfs teruggaat naar het vaker genoemde aantal van 30 personen’’, aldus de GGiN.

Zingen

Het kerkgenootschap merkt op dat de overheid ruimte laat ‘voor het ontvangen van kerkgangers in nevenruimten van de kerk’. Juist dan is het volgens de GGiN van belang dat de RIVM-richtlijnen nauwkeurig worden opgevolgd en dat geen grenzen worden opgezocht. “Wat het zingen betreft, blijven we terughoudendheid adviseren. Met name in kleinere kerkgebouwen kan het zelfs leiden tot een besluit om tijdelijk niet te zingen.’’

Het kerkgenootschap ‘acht het verstandig’ dat alle bezoekers boven de 13 jaar in de kerk een mondkapje dragen. Dit omdat de overheid dringend adviseert om boven de 13 jaar een mondkapje te dragen in openbare ruimten en op scholen. “Ook daarmee laten we elkaar en de buitenwereld zien dat we maatregelen rond de volksgezondheid ernstig nemen. Het mondkapje behoeft niet te gedragen te worden tijdens de kerkdienst zelf, maar alleen bij in- en uitlopen.’’

De meeste reformatorische scholen voor middelbaar onderwijs hebben deze maatregel al genomen, aldus de GGiN.

