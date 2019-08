Meer dan 16.000 huisdieren raken vermist tijdens vakantie: zo voorkom je dat

1. Alleen chippen is niet genoeg, registratie is ook nodig

Een chip maakt de kans op hereniging met je huisdier vele malen groter. Momenteel is driekwart van de honden gechipt, tegenover ongeveer de helft van de katten. Helaas gaat het ook bij gechipte dieren soms fout, zegt Dik Nagtegaal van De Dierenbescherming. ,,Die dieren zijn gechipt, maar niet geregistreerd. Het eerste wat wij doen wanneer we een dier vinden is de chip checken. Maar als daar geen adres bij staat, kunnen we er alsnog niet veel mee.’’