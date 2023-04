Meer dan 1200 kilometer file door slecht weer en Pasen: drukste spits van het jaar

Op de website van de ANWB is te zien dat het verkeer vooral vastloopt in de Randstad, het midden en het zuiden van het land.

Vooral rondom Rotterdam is het druk, vanwege een storing in de Ketheltunnel aan de westkant van de stad. De A4 is hierdoor gedeeltelijk dicht, aldus Rijkswaterstaat. Vanwege vakantieverkeer dit paasweekend is het ook druk op de A2 en de A27 richting het zuiden. Ook zijn de dagelijkse files langer omdat het slecht weer is. ,,Donderdagavond is sowieso de drukste avond van de week op de weg”, aldus een woordvoerder van de ANWB.