Medicijn helpt bij stuitligging baby

Een baby in een stuit kan makkelijker gedraaid worden wanneer de moeder een medicijn krijgt. Dat voorkomt honderden keizersneden per jaar, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.

Bij een stuitligging ligt een baby met zijn billen naar beneden in plaats van met het hoofdje. Wanneer het kind niet op tijd draait, is er meer kans dat er van alles mis gaat tijdens de bevalling. Het hoofd van het kindje kan vast blijven zitten, waardoor zuurstofgebrek dreigt.



Bij 36 weken ligt zo’n vier procent van de baby’s in een stuit. Het gros, 85 procent, wordt via een keizersnede ter wereld gebracht. Het medicijn fenoterol verslapt de baarmoederspier waardoor draaien van buitenaf gemakkelijker gaat. In twintig procent van de gevallen kan een keizersnede worden voorkomen, tot zeshonderd keizersneden per jaar.



Zonder het medicijn moeten er soms twee verloskundigen aan te pas komen die met hun volle gewicht op de buik drukken om het kind uit de bekken te wippen. De behandeling duurt ongeveer een uur, maar is vaak zonder resultaat.

Huiverig

,,Het lukt helaas maar in minder dan de helft van de gevallen. Bovendien vinden vrouwen deze methode vaak pijnlijk of houden ze er een beurs gevoel aan over”, vertelt gynaecoloog in opleiding Joost Velzel, die vandaag promoveert op dit onderwerp aan de Universiteit van Amsterdam.



Hij deed onderzoek naar twee medicijnen die de baarmoederspier verslappen. Fenoterol kwam als beste uit de bus. Dit is een oud medicijn dat in veertig procent van de gevallen wordt gebruikt. ,,Veel artsen zijn huiverig om dit medicijn te gebruiken omdat het heftige bijwerkingen als hoofdpijn, opvliegers en hartkloppingen kan geven. Maar de verschijnselen houden slechts tien minuten aan en verdwijnen weer.”



De bijwerkingen wegen volgens Velzel niet op tegen de ernstige complicaties die een keizersnede met zich mee kan brengen voor de moeder.

