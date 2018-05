Medewerkster tbs-kliniek aangerand en mishandeld door patiënt

Advocaat Klaas Otto denkt aan opzetje bij wapen­vondst Welberg

7:45 Behalve zware explosieven, munitie en kledingstukken van No Surrender heeft de recherche donderdagavond in een schuur in Welberg ook foto's van oprichter Klaas Otto en stukken uit diens strafdossiers gevonden. Dat bevestigen bronnen rond het onderzoek.