Medewerkers jeugdzorg haken massaal af vanwege agressie: ‘Ben met een mes bedreigd’

Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests, opmars in ziekenhui­zen blijft nog uit

De omikronvariant van het coronavirus raast door ons land. Tussen gisterochtend en vandaag zijn 24.590 positieve uitslagen van coronatests geregistreerd. Nog nooit waren er in één dag zo veel positieve tests. Het RIVM verwacht dat de stijging de komende dagen doorzet, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. Een lichtpuntje is dat een toename van het aantal ziekenhuispatiënten uitblijft, al is de vrees dat daar halverwege januari verandering in komt.

5 januari