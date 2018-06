Medewerkers bso en speelhal vervolgd voor dood jongetje (4)

Een leidster van bso Smallsteps en twee medewerkers van partycentrum Happy Days worden vervolgd op verdenking van dood door schuld. Naast de drie personen worden ook de buitenschoolse opvang en het partycentrum in de Noord-Hollandse plaats vervolgd. Maurycy (4) was met de buitenschoolse opvang in de overdekte speeltuin. Een val van een speeltoestel werd hem daar fataal. Hij overleed negen dagen later, zonder nog bij kennis te zijn geweest.

Beton

Het opblaasbare toestel waar hij van vier meter hoogte vanaf viel, met zijn hoofdje op het beton, bleek niet in orde. Het had geen verplichte veiligheidskeuring ondergaan, stond het verkeerd opgesteld en er was geen valdempende ondergrond.



Uit aanvullend onderzoek bleek ook dat het jongetje te jong was om op het toestel te mogen spelen. Vanuit de buitenschoolse opvang was er onvoldoende toezicht.



De noodlottige val van Maurycy was het dieptepunt in een reeks ongelukken in indoor speeltuinen die ertoe leidde dat het toezicht is aangescherpt. In 90 procent van de onderzochte speelparadijzen troffen inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in 2016 gebreken aan.