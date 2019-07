Medewerker bloemenveiling sluisde in negen maanden 4,3 miljoen euro naar eigen rekening

UpdateEen medewerker van de Aalsmeerse bloemenveiling Royal FloraHolland heeft in een periode van negen maanden liefst 4,3 miljoen euro verduisterd. De sjoemelaar werkte op de financiële afdeling in Naaldwijk en wist dit geld doodleuk naar zijn eigen rekening te sluizen.

Dat maakt de bloemenveiling vanmorgen bekend. De medewerker had ‘specialistische kennis van het financiële systeem’ en maakte ‘misbruik’ van de handelingsruimte die bij zijn functie hoorde. Begin mei meldde FloraHolland al dat er sprake is geweest van verduistering van geld. Een medewerker van de financiële afdeling is in verband hiermee door de politie aangehouden.

Op 6 augustus moet de man voorkomen. ,,Hij zou geld weggesluisd hebben van FloraHolland naar zijn eigen rekening,’’ verklaart woordvoerder Frans Zonneveld van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Hoe het kan dat een medewerker doodleuk miljoenen op zijn eigen rekening kan storten en of daar geen controles voor zijn? ,,Daar kan ik geen toelichting op geven,’’ reageert woordvoerder Michel van Schie van de bloemenveiling. ,,Het is niet zo simpel als het lijkt.’’

Verduistering

Begin mei kwam de fraude aan het licht. In opdracht van de bloemenveiling is vervolgens onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de verduistering. Daaruit werd duidelijk dat de sjoemelende medewerker ‘misbruik heeft gemaakt van de handelingsruimte die bij een specifieke functie hoorde’. Uit het onderzoek blijkt dat er geen andere medewerkers van Royal FloraHolland bij de verduistering betrokken zijn geweest.

Maffia

Het is niet de eerste keer dat de bloemenveiling Royal FloraHolland in opspraak is. Jarenlang smokkelde de Italiaanse maffia cocaïne tussen ladingen bloemen uit Aalsmeer naar Italië. Met de arrestatie van de gebroeders Vincenzo en Giuseppe Crupi in 2015 werd hun drugslijn opgerold. Maar de grote politieoperatie blijkt lang niet alle maffia-invloeden te hebben uitgeroeid. In maart 2017 bleek dat de bloemenveiling nog steeds last heeft van maffia-invloeden. Onderzoek bevestigt dat de Zuid-Italiaanse ‘Ndrangheta’ er nog steeds actief is.

Onderzoek van het Duitse journalistencollectief Correctiv en deze krant wees in 2017 uit dat er nog steeds banden bestaan tussen maffiagerelateerde personen en Nederlands grootste bloemenveiling. Bloemenhandelaren in Aalsmeer zijn angstig om te praten, maar zeggen anoniem: ,,Ik weet voor 99 procent zeker dat de drugshandel via andere maffialeden doorgaat.”

In eerste instantie werden de Italiaanse broers Vincenzo en Rocco C. veroordeeld tot 20 jaar (Vincenzo) en 15 jaar (Rocco) celstraf. De broers die werden gearresteerd in Aalsmeer, werden in hoger beroep echter toch vrijgesproken door de Italiaanse rechter. Vincenzo en Rocco C. hebben aangetoond dat de grote som contant geld die justitie aantrof niet per se afkomstig is van drugshandel, maar dat ook in de bloemenhandel veel contant wordt afgerekend.

De vrijlating van de broers C. was pijnlijk voor justitie. De operatie, waarbij in september 2015 in totaal 54 verdachten werden gearresteerd door de Italiaanse en Nederlandse politie, werd beschouwd als de meest succesvolle samenwerking tussen Nederland en Italië in de strijd tegen de maffia.

Terugvorderen

De impact van deze voor 4,3 miljoen euro frauderende medewerker zal worden verwerkt in de jaarrekening van 2019. De vaststelling van de jaarrekening over 2018 was uitgesteld in afwachting van dit onderzoek. De veiling is tegen diefstal verzekerd en de claim is in behandeling bij de verzekeraar. Daarnaast is Royal FloraHolland in overleg met het Openbaar Ministerie (OM) over hoe het restant van het verdwenen geld kan worden teruggevorderd.

Royal FloraHolland heeft een jaaromzet van 4,65 miljard euro. Vorig jaar zijn in totaal 12,1 miljard bloemen en planten verkocht. De bloemenveiling heeft meer dan vierduizend leden en een kleine 2500 kopers.

