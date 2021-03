ME ontruimt Museumplein in Amsterdam en zet waterkanon in

Tientallen tot honderden mensen verzamelden zich vanmiddag op het Museumplein om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Ze hadden onder meer gele paraplu’s bij zich met daarop de tekst ‘liefde en vrijheid’ en ballonnen in de vorm van hartjes. Rond 15.30 uur uur besloot burgemeester Femke Halsema de demonstratie te ontbinden.



Er is een noodbevel van kracht. Het is niet langer toegestaan om op het Museumplein te blijven, meldt de gemeente op Twitter. Volgens de gemeente houden de mensen op het plein onvoldoende afstand. De politie maande de aanwezigen om 1,5 meter afstand te houden, maar de betogers hielden zich hier veelal niet aan.



Op het moment dat de gemeente op Twitter bekendmaakte dat de demonstratie moest worden gestopt, was daar op het plein nog niets over bekend. De aanwezige politieagenten riepen nog niet om dat de betogers moesten vertrekken. Busjes van de ME reden rond 16.00 uur het plein op en riepen om dat alle mensen moesten vertrekken.