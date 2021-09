ME grijpt in bij restaurant Waku Waku in Utrecht: zeker 50 demonstranten gearresteerd

VIDEODe politie heeft samen met een kordon ME’ers de demonstranten, die voor restaurant Waku Waku in Utrecht stonden, ingesloten. Inmiddels zijn zeker vijftig van hen aangehouden en per bus afgevoerd. Ondanks het verbod van burgemeester Dijksma zijn er veel mensen afgekomen op de demonstratie.

Met veel machtsvertoon is de mobiele eenheid van de politie bezig een einde te maken aan de demonstratie voor de deur van het veganistische restaurant Waku Waku aan het Vredenburg. Inmiddels zijn vermoedelijk al zo’n vijftig actievoerders tegen de coronapas aangehouden. Één voor één de bus worden demonstranten het busje ingeleid. De tweede bus is al behoorlijk gevuld. De actie trekt veel bekijks.

Het Vredenburg staat vol politiebusjes en arrestantenbusjes, er is ook politie te paard die toezicht houdt. De meeste demonstranten lieten zich gewillig meevoeren, een paar van hen verzetten zich tegen hun aanhouding. Boze sympathisanten scandeerden ‘schaam je kapot’ tegen politieagenten. Eén demonstrant werd door agenten tegen den grond gewerkt en in een houdgreep genomen, hij weigerde in te stappen en schreeuwde ‘’Ik heb niks gedaan!’

De politie zetten even na zeven uur het Vredenburg aan twee zijden af waarna een cordon ME’ers de demonstranten insloten in afwachting van de komst van de bussen die hen wegvoerden. De eerste bus vertrok eerder vanavond onder luid gejuich.

Volledig scherm Demonstranten bij restaurant Waku Waku worden opgepakt en weggevoerd door de politie. © Koen Laureij

Volledig scherm Demonstranten bij restaurant Waku Waku worden opgepakt en weggevoerd door de politie. © Koen Laureij

Volledig scherm Politiebusjes en -paarden bij de demonstratie bij restaurant Waku Waku in Utrecht. © Persbureau Midden Nederland

‘Hang in there tiger’

Vanmiddag stond er al een handjevol demonstranten bij het restaurant. Ze staan voor de ramen van de zaak, waarop kaartjes zijn gehangen met ‘Hang in there tiger’ en ‘Is dit nou Nederland’. Eén van de mensen die er woensdagmiddag staat is Patrick (35). Van Waku Waku had hij tot vandaag nog nooit gehoord, maar de boodschap van eigenaren Floris Beukers en Naphassa Parinussa bereikte hem wel. „Via via hoorde ik wat hier gaande was. Hun visie is net als de mijne: ik geloof in een samenleving zonder discriminatie. Iedereen is welkom. Ik maak zelf geen onderscheid tussen mensen die wel- of niet gevaccineerd zijn en vind het erg dat dat nu wel gebeurt.”

Om te laten zien dat hij achter Waku Waku staat, is hij vandaag vanuit Gelderland gekomen. Ook Maria (74) kwam naar het restaurant. Ze draagt een briefje in haar hand, dat ze aan de ondernemers wil geven. „Er staat op dat ik hen steun en blijf hopen op een land waarin vrijheid en democratie voorop staan. Ik kende Waku Waku niet voor vandaag, maar nu zijn ze niet meer weg te denken, ik vind het heel sterk wat ze doen.”

Demonstraties verboden

Rond 17.00 uur komen er meer betogers naar de zaak toe. Zij worden toegesproken door vaccinatiescepticus Frank Ruesink. „Ik had graag gezien dat we deze middag met duizenden mensen samen waren gekomen hier, maar dat is niet het geval.” Omdat ze, naar wat hij zegt, met te weinig mensen zijn, adviseert hij iedereen te blijven zolang dat veilig voelt. Sommige betogers zijn het daar niet mee eens. „Slap”, zegt er eentje.

Een uur later vraagt de politie de demonstranten te vertrekken. Een deel van de betogers vertrekt, een deel blijft gewoon voor het restaurant posten.

Volledig scherm De politie treedt hard op tegen de ruim twintig demonstranten voor het restaurant Waku Waku. © Koen Laureij

Eerder op de dag verbood de gemeente de demonstraties. Volgens de gemeente is de impact op de omgeving (zoals de naastgelegen bedrijven), de beperkte ruimte waarin een gevaarlijke situatie ontstond en het risico op wanorde belangrijke redenen om de demonstratie voor de deur van Waku Waku te verbieden. Zo hield buurrestaurant Kloek de deuren dicht en moest de naastgelegen horecazaak Lucy Lou het terras binnenhalen door de demonstratie.

Jaarbeursplein

Het besluit is volgens de gemeente inmiddels bekend bij de eigenaren van Waku Waku en bij de overige initiatiefnemers van de demonstratie. Volgens een woordvoerder van burgemeester Dijksma heeft zij een dringend appèl gedaan op de eigenaar van de horecazaak, en zullen groepen die zich alsnog voor de deur van Waku Waku melden ‘vriendelijk en vervolgens dwingend’ verzocht worden om weg te gaan.

De gemeente heeft het Jaarbeursplein, waar vaker demonstraties plaatsvinden, aangewezen als alternatieve locatie. ,,Het gaat nog steeds om een onaangekondigde demonstratie, dus het is ons niet duidelijk hoeveel mensen zich daarheen zullen verplaatsen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. ,,Maar uiteraard is daar een stuk meer ruimte.”

Jorn Luka, sinds gisteren de woordvoerder van de zaak, laat weten dat er wat hen betreft niemand naar Jaarbeurs vertrekt.

Aangifte

Bij de gemeente, ondernemers en bij de burgemeester zouden in de afgelopen dagen berichten binnen zijn gekomen met ‘zeer kwetsende en soms ook bedreigende inhoud’. ,,Hier trek ik een grens”, schrijft burgemeester Dijksma. ,,Iedereen kan laten weten wat hij of zij van beslissingen vindt. Maar bedreigingen en beledigingen mogen we nooit normaliseren.” De burgemeester roept iedereen die beledigende of bedreigende berichten heeft ontvangen op om aangifte te doen bij de politie.

De gemeente kan niet inhoudelijk ingaan op wat voor soort dreigementen de burgemeester, gemeente en ondernemers hebben ontvangen. ,,We hebben signalen gekregen van vervelende situaties, dus heeft de burgemeester een statement willen maken.”

Volledig scherm Aan het eind van de middag staan er zo'n 50 betogers voor de deur van Waku Waku. © AD

Tafel voor één

De sluiting van Waku Waku blijft van kracht. Het pand is nog wel toegankelijk voor ondernemers en personeel, laat de gemeente weten. Waku Waku heeft om 17.00 uur de zaak, net als gisteren, symbolisch geopend. Dat gebeurt via een raam, van waaruit drankjes worden geserveerd op het terras, waar de coronapas niet geldt. „We hopen dat er net als gisteren honderden mensen langskomen”, zei Luka eerder vandaag. Er hebben de hele nacht mensen gestaan voor het restaurant.”

Daarnaast dekken ze vanavond één tafel binnen. Het restaurant zegt deze middag een uitnodiging te versturen aan burgemeester Dijksma, met de vraag of ze plaats wil nemen aan die tafel. Op hun Facebookpagina hebben ze een screenshot geplaatst van het bericht. De woordvoerder van de Utrechtse burgemeester heeft aangegeven dat de burgemeester geen uitnodiging heeft ontvangen.

Crowdfunding

Het restaurant startte gisteren een crowdfundingsactie omdat ze naar eigen zeggen ‘financieel uitgekleed’ zijn. Sindsdien blijft het geld maar binnenstromen op de pagina: op woensdagmiddag loopt de actie 24 uur en is er al ruim 227.000 euro binnengehaald. De kleinste donaties beslaan een paar euro, de hoogste 1500 euro, laat de site zien. Jorn Luka zegt dat de eigenaren zich ‘enorm gesteund’ voelen.

„Ze hadden geen streefbedrag, hebben de crowdfunding gewoon open gedaan en binnen een dag werd er ruim 2 ton opgehaald. Het geld is 100 procent bedoeld om de zaak draaiende te houden, in welke vorm dan ook. Waku Waku is een flink restaurant, met zeker 30 man personeel. Daarnaast willen ze doorgaan met hun verzet.”

Bekijk hieronder beelden van de demonstratie op dinsdagmiddag. Verhaal gaat verder onder de video.

Niet naleven

De afgelopen twee dagen waren er protesten voor de deur van restaurant Waku Waku op het Vredenburg. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma wilde dat restaurant Waku Waku in Utrecht per direct gesloten wordt vanwege het niet naleven van de coronaregels. Sinds maandagavond verzamelen groepen sympathisanten zich voor de deur van de zaak.

Op woensdag staat slechts een handjevol demonstranten voor de deur aan het Vredenburg. Ook werd vandaag bekend dat Waku Waku en de gemeente Utrecht komende donderdag voor de rechter staan. Het restaurant wil dat de sluiting ongedaan wordt gemaakt.

Volledig scherm Steunbetuigingen aan de deur van Waku Waku. © AD

