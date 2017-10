De telefoon van Anne gaf bij het Berkenlaantje, dat grenst aan de Soester Duinen, een laatste signaal. Maandagavond werd daar met speurhonden gezocht en ook nu zijn er zo'n veertig ME-agenten op pad.

Familie en vrienden verzamelden zich vanmiddag weer op de plek waar het volstaat met ME-bussen. Na een korte briefing zwermden zij uit over het gebied.

Vrienden en familie gaan opnieuw op pad.

Het Nederlandse leger helpt nog niet actief met de zoektocht. Volgens een woordvoerder is daarover ook nog geen officieel verzoek ingediend bij Defensie. Pas als politie, burgemeester of het Openbaar Ministerie hulp van het leger inroepen, komen soldaten eventueel in actie.

Busjes van de ME rijden het gebied bij de Soester Duinen

Oproep aan leger

De oom van de 25-jarige Anne, Hans Faber, deed vandaag wel een oproep aan het leger om te komen helpen zoeken. „We willen alles op alles zetten en de zoektocht intensiveren. Nu Anne zes dagen vermist is, tikt de tijd niet in ons voordeel”, zegt Faber die optreedt als woordvoerder van de familie.

Volgens woordvoerder Sündüz Çelen van Defensie wordt het leger alleen ingezet als dat toegevoegde waarde heeft. „De politie heeft zelf helikopters die technisch voldoende uitgerust zijn om te zoeken.”

Ook voor het zoeken in linie zijn geen gespecialiseerde legermensen nodig, zegt Çelen. Daarbij lopen mensen vlak naast elkaar, zo wordt elk stukje terrein goed bekeken.

Specialisten nog niet nodig

Als er wél meer specialistische hulp nodig is, kan het leger zogeheten combat trackers inzetten. Die zien bij wijze van spreken aan een gebroken grassprietje of het terrein verstoord is geweest. Dergelijke specialistische hulp wordt op dit moment nog niet nodig geacht.

De ME heeft inmiddels vlakbij Amersfoort vijf ME-busjes geparkeerd.

Specialisten van de politie en van defensie adviseren bij de zoektochten. Zij geven aan hoe en waar het beste gezocht kan worden. Het zoekgebied langs de routes waar Anne vermoedelijk gefietst heeft is al enorm groot, maar het is ook niet uit te sluiten dat Anne buiten dat gebied is.

Kledingstukken

Gisteren werd ook al uitgebreid gezocht in de omgeving van de Amersfoortseweg bij Huis ter Heide, omdat daar kledingstukken zijn gevonden die mogelijk van Anne Faber zijn. De kleding is inmiddels bij de forensische dienst van de politie, maar de verwachting is dat er vandaag geen uitsluitsel komt of de kleding ook werkelijk van Anne is. Er is wel een foto vrijgegeven van de telefoon en het hoesje van Anne.

Ook militair veteraan Dennis van der Kraats heeft aangeboden met een groep andere veteranen te gaan zoeken. Hij laat zijn advocaat Michael Ruperti, die de familie van Anne persoonlijk kent, daartoe contact onderhouden. „We gaan niet op eigen houtje ergens zoeken, dat doen we alleen in nauw overleg met de politie. Ook bepaalt de politie waar we eventueel moeten gaan zoeken.”

Het leger werd eerder ingezet bij onder meer de zoektocht naar de broertjes Ruben en Julian uit Zeist in 2013, die later dood werden gevonden in een duiker bij Cothen. Ook werd in 1999 rond Maarn door het leger mee gezocht naar Sybine Jansons, die daar spoorloos verdween en later vermoord bleek te zijn.