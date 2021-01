ME en politie krijgen relschoppers Eindhoven maar niet onder controle, winkels geplunderd

De ME heeft charges uitgevoerd rondom het station in Eindhoven om de rellende menigte uiteen te drijven. Inmiddels waaieren de honderden relschoppers uit over de rest van de binnenstad. Een ME’er ter plaatse denkt echter dat het nog niet achter de rug is. Rond 17.30 uur begint de ME aan het schoonvegen van de winkelstraten. Op de achtergrond is overal in de stad vuurwerk te horen. ,,Kleinere groepen in de Eindhovense binnenstad blijven zich misdragen en weigeren vooralsnog de binnenstad te verlaten", aldus de politie.



De politie laat weten dat de prioriteit nu ligt bij het laten terugkeren van de rust in Eindhoven. ,,Raddraaiers die nu niet worden aangehouden, zullen we later opsporen. Er is volop beeldmateriaal voorhanden, dat we maximaal zullen gebruiken bij de opsporing van de relschoppers.”



De rellen, die begonnen op het 18 Septemberplein, verplaatsten zich naar het Centraal Station. Daar werden ramen ingegooid. Een voertuig van ProRail is in vlammen opgegaan. Winkelpersoneel van de AH To Go staat bang achter de gesloten deuren van de winkel. De Jumbo op het station is geplunderd. De ruiten van de supermarkt zijn ingegooid en schappen leeggehaald. Overal op de grond liggen glas, puin en supermarktartikelen.



Ook in de fietsenstalling op het station zijn veel vernielingen aangericht. Demonstranten hebben fietsen uit de stalling meegenomen. Ook zijn hekken en fietsen gebruikt om barricaden op te werpen tegen de mobiele eenheid.



Rond 15.30 uur laaiden de rellen voor de tweede keer op, nadat het ingezette waterkanon een lekke band kreeg. Agenten hebben gasmaskers opgezet en proberen de groep met traangas te verdrijven. Ondertussen worden palen met camera’s, fietsen en verkeersborden onder luid gejuich gesloopt, om vervolgens richting de politie gegooid te worden. Bus- en treinverkeer ligt stil.