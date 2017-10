ME breekt zoekactie naar Anne Faber af

Of het onderzoek iets heeft opgeleverd, is nog onduidelijk. De politie heeft een aantal spullen verzameld, maar of deze te maken hebben met de vermissing van Anne is nog niet bekend. De gisteren aangetroffen kleding is inmiddels voor DNA-onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht.



Ongeveer 40 ME'ers hielpen bij de zoektocht bij de Amersfoortseweg in Huis ter Heide. De politie 'waardeert de hulp van burgers', maar roept op dergelijke zoekacties eerst bij de politie te melden om de vernietiging van sporen te voorkomen. De politie benadrukt dat de telefoon van Anne, een zilverkleurige iPhone 5S nog niet is aangetroffen. Ook haar fiets, die een sticker met de tekst 'Van Dam, tweewielers, Elst' heeft, is nog niet gevonden.