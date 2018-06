Maximale straf geëist tegen verdachte (17) van moord op Savannah

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt Angelo S. twee jaar jeugddetentie plus jeugd-tbs (PIJ-maatregel). Volgens deskundigen van het NFI zijn op de trappers van de fiets waarop de verdachte is weggereden en op zijn kleding modder- en watersporen aangetroffen die gelinkt kunnen worden aan de specifieke sloot waarin Savannah gevonden is.

Volgens het OM zijn de online communicatieuitingen van Angelo S. uitgebreid onderzocht. Daaruit kan worden afgeleid dat hij vóór 1 juni al van plan was Savannah iets aan te doen. Ook tonen camerabeelden, dna-sporen op een frisdrankblikje en chatgesprekken aan dat de verdachte donderdag 1 juni met het slachtoffer samen was in de buurt van de plek waar Savannah is gevonden.

Kort na 1 juni voerde Angelo S. diverse verdachte handelingen uit, aldus het OM. Zo wiste hij chatgesprekken met Savannah, paste hij sociale media-accounts aan en construeerde hij met een vriendin een vals alibi voor de bewuste donderdag. De officier van justitie concludeert daarom dat er sprake is geweest van voorbedachten rade en acht daarmee moord bewezen.

Chatvriend

De scholier werd zondag 4 juni 2017 dood gevonden in een sloot op bedrijventerrein De Kronkels in haar woonplaats. Volgens de openbaar aanklager werd ze vrijdag 1 juni om het leven gebracht door haar chatvriend Angelo S. uit Den Bosch. De twee troffen elkaar de bewuste middag in Bunschoten, waarna Savannah niet terugkeerde naar huis.

Het proces tegen de jonge Bosschenaar vindt vanwege zijn leeftijd plaats achter gesloten deuren. Gisteren werden forensisch deskundigen gehoord over de sporen die ze aantroffen op de plek van het misdrijf. Ook de patholoog-anatoom die sectie verrichtte op het slachtoffer gaf in de gesloten rechtszaal uitleg over haar bevindingen. Een forensisch psycholoog gaf een toelichting op de mentale gesteldheid van de verdachte.

Volledig scherm Een bloemenzee ter nagedachtenis aan de om het leven gebrachte Savannah. © ANP/politie

Angelo S. gaf volgens de persrechter ‘geen volledige openheid van zaken’ over wat er zich de bewuste donderdag heeft afgespeeld tussen hem en Savannah. Bekend is dat de twee een ijsje kochten bij een tankstation op De Kronkels. Bij de aanhouding in zijn ouderlijk huis op 5 juni werden spullen van Savannah aangetroffen. Het OM maakte halverwege het onderzoek bekend, dat op een pc van de verdachte aanwijzingen stonden voor het plan om Savannah om te brengen.