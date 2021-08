Maud (25) overwon kanker en is nu miss-finalist: ‘Fuck you met je maatje 34-36’

Ze zit in de tuin bij haar ouders in Eerbeek. Een kort koppie met haar, die grote sprekende ogen, lange wimpers en ook haar wenkbrauwen zijn terug. ,,Nee joh”, zegt ze lachend op de vraag of de missverkiezing niet een heel ouderwets rolbevestigend instituut is in deze tijd van gendergelijkheid. Dat vindt ze totaal niet. ,,Miss Nederland gaat echt niet meer over alleen maar mooi zijn, nee, ze zijn echt op zoek naar een powervrouw met een verhaal. Nou, dat ben ik wel.”