Matroos (57) van Nederlands schip overlijdt voor ogen collega's in Britse haven: 'Impact is enorm’

Luchtvluch­te­lin­gen: gezin uit Breda verkaste naar Terschel­ling vanwege schone lucht

11:23 BREDA - Longpatiënt Pauline de Bakker (41) verhuisde met haar gezin twee jaar geleden naar Terschelling. In hun woonplaats Breda had ze last van vernauwde longen, hoestaanvallen en luchtweginfecties. ,,In slechte periodes was ik continu schor en benauwd’’, zegt de basisschoollerares. ,,Als ik de trap opliep, zeiden collega’s: ‘Wat loop jij te hijgen’.’’ Hardlopen, haar hobby, kon ze niet meer. ,,Na een dag werken had ik daar geen energie meer voor.’’