Mathew ziet zijn oldtimers in vlammen opgaan: 'Ik heb wel wat traantjes gelaten'

Van Diessen verzamelde auto's, vooral oldtimers, en bezat een aantal bijzondere exemplaren, waaronder een Jaguar E-type en een MGA uit 1960. ,,Ik heb echt wel wat traantjes gelaten", zegt hij na het incident.



Dat begon rond middernacht. Toen werd hij gebeld door een bewoner van een appartement voor de loods aan de Helvoirtseweg in Vught. Daar stonden de auto's. ,,Toen ik aankwam stond alles al in lichterlaaie", vertelt hij. ,,In totaal stonden er negen auto's van mij en nog iemand anders. Sommige waren verzekerd, andere ook niet. Er stonden Jaguars, Porsches, een camper en mijn race-auto. Die is onvervangbaar en er is niets van over."



De buurtbewoner die de brand opmerkte, lag net in bed toen hij iets hoorde 'ontploffen'. Ik dacht aan een kachel in de camper", zegt de man. ,,Ik heb meteen 112 en de eigenaar van de loods gebeld, mijn broek aangeschoten, mijn sleutels gepakt en ben naar buiten gesneld. Het ging meteen 'giga', helemaal fout!"