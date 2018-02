Massale knokpartij in rechtbank Den Bosch, rechtszaal ontruimd

updateEen procedurele rechtszitting in Den Bosch draaide vanochtend uit op een massale vechtpartij. Verdachte Toon N. (39) die op een feest in Best begin november 2017 een Bosschenaar doodschoot, zat nog niet op de beklaagdenbank of vanuit de bomvolle publieke tribune sprong een man naar voren en viel hem aan.

Meteen kwamen ook anderen overeind en vlogen naar voren. De verdachte werd direct ontzet door de parketpolitie en vliegensvlug afgevoerd naar het cellenblok. Anderen probeerden de massa, deels woedend, deels hevig ontzet te kalmeren. Dat lukte pas na een minuut of tien.

Eenmaal in de gang bleef het onrustig. Zodra de politie iemand aansprak op gedrag, werden anderen daar boos om en begonnen te trekken en uit te dagen. Een familierechercheur riep iedereen om haar heen en vroeg namens de naast haar staande vader van het slachtoffer om respect en beheersing. De helft ging naar buiten, de rest bleef in de gangen. Een verslaggever van Omroep Brabant werd even bedreigd. Maar woede maakte steeds meer plaats voor verdriet.

Officier van justitie Janine Kramer, de drie rechters en advocaat Jan-Hein Kuijpers keken heel even toe maar zonderden zich op aanraden van de politie ook snel af. De zaal toonde veel sporen van het geweld: een tafel is kapot, het dossier van Kuijpers ligt verspreid over de vloer.

Volledig scherm De rechtbank in Den Bosch, met het portret van Yassine Majiti. © ANP, bewerking: ADR

Rechtbank dicht

De rechtbank werd tijdelijk gesloten en de groep mensen die de chaos veroorzaakte is gevraagd het pand te verlaten. Bij de zitting zijn vanaf nu alleen de ouders en de pers worden toegelaten. Het is niet bekend of er iemand is gearresteerd.

,,Er was sprake van een chaotische situatie. Later gaan wij onderzoeken wat er precies is gebeurd en wie daarbij allemaal betrokken waren. Er is niemand aangehouden", aldus een woordvoerder. De politie is op dit moment in de rechtbank.

Schietpartij

Het draait in de zaak om de dood van de 33-jarige Yassine Majiti uit Den Bosch. Hij overleed begin november van vorig jaar nadat hij gewond was geraakt bij een schietpartij op Aquabest in Best. Hij werd in zijn hoofd geschoten. Ook viel er een lichtgewonde. Het schietincident vond plaats tijdens Salsa Breeze in Beachclub Sunrise.