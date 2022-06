Massale boerenacties op stapel: slim óf het domste dat je als boer kunt doen?

Lars Duursma is communicatiedeskundige en hij stelt dat je met dit soort protesten zeker wat kunt bereiken: ,,Er zijn wat kleine acties geweest, en er hebben boeren bij minister Van der Wal op de stoep gestaan . Ik heb de indruk dat dat toch heeft gewerkt: de VVD en de CDA zijn aan het draaien.’’

,,Het is belangrijk dat als de boeren woensdag sympathie willen kweken, en niet verliezen, ze hun boodschap helder moeten hebben: formuleer dat helder en blijf daarbij. Zorg ervoor dat zaken niet afleiden. Wat je niet moet doen bijvoorbeeld is een pop aan een galg hangen. Dat is dan één boer die dat op eigen initiatief doet, maar het beeld straalt af op de hele sector.”