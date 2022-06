Massale boerenactie: overlast niet uitgesloten, Rijkswaterstaat belt politie bij trekkers op snelwegen

Wat is tbs eigenlijk? In elk geval ook geen pretje

Hoewel de term ‘tbs’ heel vaak in de media opduikt en in veel strafzaken voorbij komt, werd er deze week volop gegoogeld op de vraag: ‘Wat is tbs?'. Deze week ontsnapten immers twee ‘tbs’ers’ uit hun kliniek. Dus ja: wat is tbs eigenlijk?

23 juni