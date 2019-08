‘Massaal de straat op anders vallen er straks zes miljard hongerdoden, we're fucked!’

Nee, heel vrolijk word je niet van een lezing van de 53-jarige biologische landbouwer uit Wales, Roger Hallam. De Brit, die zelf vier kinderen op de wereld zette, weet zeker dat de mensheid eraan gaat als we nú niets doen aan de ongebreidelde CO2-uitstoot. Hij rekent zo'n 180 aanhangers in een zaaltje in Amsterdam voor dat het Akkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius een lachertje is. Reken maar op 5 graden of meer. Moeder aarde wordt zo heet, met hittegolven van 50 graden Celsius, dat oogsten massaal mislukken met wereldwijde hongersnoden als gevolg. Hij heeft de wetenschappelijke kansberekeningen erop nageslagen: miljarden mensen komen om van de honger. ,,En of het er nu 6 miljard of 3 miljard zijn, dat maakt het niet minder gekmakend verschrikkelijk. Het gaat om de vraag wat we er aan gaan doen.’’