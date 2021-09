Martijn filmde het van binnenuit: de angstige seconden tijdens noodlanding langs A50

Passagier Schiphol probeert tientallen kilo’s goud en 8500 euro naar Dubai te smokkelen

21 september De vondst van 25 kilo goud en een geldbedrag van 8500 euro in de bagage van een man die op weg was van Schiphol naar Dubai leidde de marechaussee op 3 september naar een bedrijfspand in Enschede. Daar werd nog eens 29 kilo goud gevonden en een geldbedrag van 42.000 euro.