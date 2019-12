Marokko hielp bij opsporen Taghi ondanks ‘verkoelde relatie’ met Nederland

Versleten begrip

Arrestatie

Taghi werd op 20 december 1977 in Marokko geboren en kwam op jonge leeftijd met zijn familie naar Nederland. Hij groeide op in Vianen. In zijn tienerjaren zette hij zijn eerste schreden op het criminele pad. Hij werd niet alleen in Nederland, maar ook in Marokko gezocht in verband met de moord op de zoon van een rechter.