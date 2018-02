Marktplaatsoplichter gebruikte identiteit van eerdere slachtoffers

Trucker helpt gestrande motorrijder uit de brand

20:59 De winterse omstandigheden zorgen vandaag ook in Twente voor flink wat overlast op de weg. Het verkeer op de snelwegen stond in de avondspits vast en her en der gleden auto's van de weg. Op de A1 nabij knooppunt Azelo hielp een trucker een motorrijder uit de brand.