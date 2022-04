‘Opstaan, wakker worden! Er is iemand aan het verdrinken. Mark, let’s go!’ Het is midden in de nacht, in 1999. Mark zit rechtop in bed, op een boot in de Caribische zee. Er is geen tijd om de slaap uit zijn ogen te wrijven. Hij moet de helikopter in. De piloot zit al klaar. De wieken draaien.